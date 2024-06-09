  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Görenlerin yürekleri ağızlarına geldi
Yerel

Görenlerin yürekleri ağızlarına geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-09 17:25:00 -

Antalya'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk eden şahıslar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. 20 VF 985 plakalı bir kamyonetin kasasının kapağına kimliği belirsiz 3 kişinin ayakta tutunarak hiçbir şey yokmuş gibi yolculuk etmesi dikkat çekti. Güvenlik tedbiri olmadan kamyonetin kasasında ayakta metrelerce seyreden 3 kişi yoldaki araçları da tehlikeye soktu.

Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk seyir halindeki bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin kamyonet kasasının kapağına basarak ayakta tutunarak durdukları anlar yer aldı.

Yayaya yol verdi başına gelmeyen kalmadı
Yayaya yol verdi başına gelmeyen kalmadı

Yaşam

Yayaya yol verdi başına gelmeyen kalmadı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Örnek davranış! Sınava giren öğrencinin telefonunu emanet almıştı
Örnek davranış! Sınava giren öğrencinin telefonunu emanet almıştı

Yaşam

Örnek davranış! Sınava giren öğrencinin telefonunu emanet almıştı

Arıcıların şimşeklerle mücadelesi görüntülendi
Arıcıların şimşeklerle mücadelesi görüntülendi

Yaşam

Arıcıların şimşeklerle mücadelesi görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23