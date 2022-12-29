Görenleri şaşkına çevirdi! Karadeniz'de 4,5 kiloluk levrek avlandı: 1800 TL
Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 4,5 kilo ağırlığındaki levrek, 1800 TL'den satışa sunuldu. Görenler şaşkına döndü..
Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 4,5 kilo ağırlığındaki levrek, 1800 TL'den satışa sunuldu.
Sinop'ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 4 kilogram 500 gram deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 400 TL'den tezgahta yerini alarak 1800 TL'den satışa çıkarıldı.
Balıkçı Ahmet Gür, levreğin büyüklüğünden dolayı tezgahta dikkat çektiğini belirterek, 'Böyle büyük levrekler nadir yakalanıyor. Normalde 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şuan tezgâhımızdaki levrek tam 4 kilogram 500 gram geliyor. Kilogramı da 400 TL olunca bu balık tek başına bin 800 TL ediyor. Genellikle bu tür balıkları restoranlar satın alıyor' dedi.
Ekonomi
Akaryakıt indirim son dakika: Mazot 5 TL indirim, motorine, benzine 10 TL indirim var mı, bekleniyor mu? 26 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları
Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı: Poşete market 38.5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Ekonomi
Benzin ve motorin fiyatları: Dev indirim var mı? Araç sahipleri: 28 Aralık 2022 Benzin ve motorin ne kadar, litresi kaç lira oldu? Akaryakıt fiyatları