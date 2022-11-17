Görenleri hayrete düşüren olay! Koyunlar günlerce daire şeklinde yürüdü

Çin'deki bir koyun sürüsünün ilginç görüntüsü sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Onlarca koyun hep birlikte daire şeklinde dönerken kameralara takıldı. Çiftlikteki 34 ağıldan sadece 13 numaralı ağıldakiler bu şekilde hareket etti.

Sebebi çözülemedi

Koyunların bu şekilde hareket etmesinin sebebi ise henüz bilinmiyor

Koyunların sahibi Miao adlı kadın, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi

Kadın, koyunların 12 gün boyunca daire çizdiğini anlattı. Çiftlikte 34 koyun ağılı olduğu, sadece 13 numaralıdakilerin bu şekilde hareket ettiği açıklandı.