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Dünya Görenleri hayrete düşüren olay! Koyunlar günlerce daire şeklinde yürüdü
Dünya

Görenleri hayrete düşüren olay! Koyunlar günlerce daire şeklinde yürüdü

Çin'de bir koyun ağılında kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 17:15:00 - 2022-11-17 17:25:02

Çin'deki bir koyun sürüsünün ilginç görüntüsü sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Onlarca koyun hep birlikte daire şeklinde dönerken kameralara takıldı. Çiftlikteki 34 ağıldan sadece 13 numaralı ağıldakiler bu şekilde hareket etti.

Sebebi çözülemedi

Koyunların bu şekilde hareket etmesinin sebebi ise henüz bilinmiyor

Koyunların sahibi Miao adlı kadın, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi

Kadın, koyunların 12 gün boyunca daire çizdiğini anlattı. Çiftlikte 34 koyun ağılı olduğu, sadece 13 numaralıdakilerin bu şekilde hareket ettiği açıklandı.

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Yorumlar

hasan

bizimkiler 20 yıldır daire şeklinde yürüyor

Delibo

Sizde 20 yıldır dönüyorsunuz 12 gün ne ki
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