Son Haberler

Hürriyet Cihan Şensözlü'nün hangi gazetede yazdığını neden görmezden geldi

Şam’da patlama sesleri! Mezze bölgesi namlunun ucunda: Karanlık eller Suriye’yi kaosa sürüklüyor

Ahmet Hakan TOKİ’nin deprem evlerine hayran oldu: Ah benim de öyle bir evim olsa!

Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu

Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 polisimiz şehit oldu

Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

Abdulkadir Selvi sordu: Özgür Özel bile bile neden yalan söylüyor!

Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

Ticaret Bakanı Bolat 2025 gümrük verilerini açıkladı! Değeri 100 milyar TL’ye yakın

Yüzyılın projesinde büyük gün geldi! İlk kuralar bugün o ilimizde çekiliyor: 500 bin konut için geri sayım başladı
Sosyal Medya Görenleri duygulandıran o anlar! Erdoğan yıllar sonra kendi gençliğiyle karşı karşıya geldi: Yapay zeka teknolojisiyle geçmişe yolculuk
Görenleri duygulandıran o anlar! Erdoğan yıllar sonra kendi gençliğiyle karşı karşıya geldi: Yapay zeka teknolojisiyle geçmişe yolculuk

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, teknolojik imkanların sınırlarını zorlayan muazzam bir projeyle geçmişine doğru duygusal bir yolculuğu paylaşıldı.

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan özel bir klipte, Erdoğan’ın siyaset basamaklarını tırmandığı gençlik yıllarından bugünkü hallerine kadar olan tüm değişim süreci saniye saniye canlandırıldı.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları duygulu anlar yaşadığını itiraf etti.

 

Siyaset arenasındaki mücadelesiyle geçen onlarca yılın ardından, dijital dünyada kendiyle yüzleşen Erdoğan, dünden bugüne kat edilen yolu bizzat müşahede etti. Kasımpaşa sokaklarından dünya liderliğine uzanan bu zorlu yürüyüşün her bir evresinin yapay zeka tarafından yüksek çözünürlükle işlendiği görüntüler, izleyenlerden tam not aldı. 

 

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı
Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

