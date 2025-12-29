Görenleri duygulandıran o anlar! Erdoğan yıllar sonra kendi gençliğiyle karşı karşıya geldi: Yapay zeka teknolojisiyle geçmişe yolculuk

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan özel bir klipte, Erdoğan’ın siyaset basamaklarını tırmandığı gençlik yıllarından bugünkü hallerine kadar olan tüm değişim süreci saniye saniye canlandırıldı.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları duygulu anlar yaşadığını itiraf etti.

Siyaset arenasındaki mücadelesiyle geçen onlarca yılın ardından, dijital dünyada kendiyle yüzleşen Erdoğan, dünden bugüne kat edilen yolu bizzat müşahede etti. Kasımpaşa sokaklarından dünya liderliğine uzanan bu zorlu yürüyüşün her bir evresinin yapay zeka tarafından yüksek çözünürlükle işlendiği görüntüler, izleyenlerden tam not aldı.