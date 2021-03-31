Görenler Van kedisi diyor! Bu nedenle muhtar seçildi

Gaziantep'in Nizip'e bağlı Günaltı Mahallesi’nin muhtarı olan Mahmut Bozkurt sıradışı gözleriyle dikkat çekiyor. Biri mavi diğerinin ise kahverengi olması nedeniyle mahallelinin onu çok sevdiğini ve bu sayede muhtar olduğunu ifade eden muhtarın anne babası ve kardeşlerinin gözlerinin normal olduğunu söyledi. Ayrıca zaman zaman sokakta Van kedisine benzetildiğini ve insanların onunla fotoğraf çekinmek istediklerini de ekledi.

Mahalleli 'Van kedisi gibisin' diyor

Muhtar adayı olduğunda gözlerinin farklı olması nedeniyle oy aldığını ifade eden Mahmut Bozkurt, "Göz renklerimin biri mavi, diğeri ise kahverengi. İlkokul, ortaokul ve lise çağlarından bu yana göz renklerim insanların dikkatini çekiyor. O zamanlar öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarımın ilgisini çekiyordum. Benimle zaman zaman fotoğraf çektiriyorlardı. Askerlik döneminde de aynı şekilde komutanlarım, komutanlarımın eşleri dikkat çekici bulup fotoğraf çektiriyorlardı. 2019 yılında gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerinde ise bir vatandaş yanıma gelip 'sırf göz renkleriniz için size oy vereceğim' dedi. O zaman muhtar seçildim. Mahallede zaman zaman gözlerimle ilgili 'Van kedisi gibisin' diye benzetmede bulunuyorlar. Ben de bu durumdan dolayı hiç şikayetçi değilim, aksine böyle gözlerim olduğu için şükrediyorum" dedi.

Günaltı Mahallesi sakinleri de göz renklerinin farklılığı nedeniyle dikkat çeken muhtardan memnun olduklarını ifade etti.