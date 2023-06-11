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Yaşam Görenler şoke oldu | Bakın civcivin kaç ayağı var!
Yaşam

Görenler şoke oldu | Bakın civcivin kaç ayağı var!

Yeniakit Publisher
2023-06-11 10:42:00 -
Görenler şoke oldu | Bakın civcivin kaç ayağı var!

Karadeniz Ereğli’de üç ayaklı civciv dünyaya geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen üç ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

İlçe merkezindeki evinin bahçesinde tavuk yetiştiren Ufuk Solmaz, kuluçkaya yatırdığı yumurtadan geçtiğimiz hafta çıkan civcivlerden birinin üç ayaklı olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı. Meraklı vatandaşların da civcivi görmeye geldiğini belirten Solmaz, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Ölür diye korktum ama şu anda diğer civcivler gibi sağlıklı bir şekilde besleniyor ve yaşamını sürdürüyor. Şu anda herhangi bir olumsuzluk görünmüyor ve bütün hayati organları çalışıyor, hiçbir sıkıntısı yok. Elimden geldiği kadar ilgileniyorum" dedi.

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