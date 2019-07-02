0553 313 94 23

Görenler şaşkın! Belediye Başkanı makam odasını meydana kurdu

Bursa'da, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık şeffaflık konusunda çığır açıp, makam odasını belediye binasının önündeki meydana taşıdı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:09
Görenler şaşkın! Belediye Başkanı makam odasını meydana kurdu

Ak Parti'li Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı sabah meydanda masasında otururken gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Bursa'da birçok belediye başkanı şeffaf belediyecilik noktasında pek çok projeye imza attı. Bazı belediye başkanların makam odalarının kapılarını açık bırakıp vatandaşların kolaylıkla ulaşabilir olmasını sağlıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, daha önce hiç yapılmayan bir uygulamaya imza atarak, makam odasını belediye binasının bulunduğu 14 dönümlük ilçe meydanına taşıdı. Mustafa Işık, açık havadaki makamında bir yandan rutin işlerini yaparken, diğer yandan kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları ağırlamaya başladı. Belediye işlemleri için gelen vatandaşlar, meydanda başkanın makam odası ve kendisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimi vatandaşlar talep ve şikayetlerini iletirken, kimileri ise başkana uygulaması için teşekkür ediyor.

"Gönülleri makam yapmaya geldik"

Halktan öte makam olmadığını dile getiren Başkan Mustafa Işık, "Sabah mesaisine bahçede başlıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenip, gönül belediyeciliğini buradan sürdürüyoruz. Önemli olan gönüllere girebilmek. Gürsu’nun en merkezî meydanında, yeşillikler ve kuş sesleri eşliğinde hemşehrilerimizle keyifle hasbihal ediyoruz. Gönülleri makam yapmaya geldiğimiz görevimizde tek hedefimiz, hemşehrilerimizin kendini daha rahat hissedeceği bir ortamda keyifle hizmet almalarını sağlamak” dedi.

Uygulamadan son derece memnun olan Gürsulular ise, "Her makam sahibi bunu yapamaz, başkanı kutluyoruz. Burada millet ile konuşuyor, bu büyük bir insanlık göstergesidir” ifadelerini kullanırken, Gürsu Belediyesi'nin çok yerinde hizmetler yaptığını dile getirdiler.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:09
  1. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık
  2. Bursa
  3. şeffaf belediyecilik
  4. vatandaşlar
  5. talep
  6. şikayetleri
  7. proje
  8. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gıda fiyatlarındaki düşüş devam ediyor
    1. Gıda fiyatlarındaki düşüş devam ediyor
    2. Madımak olaylarında ölenler anıldı
    3. İşlerine dönmek için 70 gündür eylem..
    4. Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra..
    5. Tatilin keyfini yüzerek çıkarıyorlar
    6. İşten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı..
    7. Galatasaray'ın genç yıldızına Lazio..
    8. Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    9. Kamu çalışanlarının gözü enflasyon..
    10. Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'e veda
    11. Bahçeli: "15 Temmuz mücadele ruhu..
    12. Beşiktaş'tan transfer bombası Boateng
    13. PSG, Pablo Sarabia'yı transfer etti
    14. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de
    15. Rus firması Sinop’ta oyuncak üretecek
    16. İzmit Belediyesi ot biçme..
    17. Kalp sağlığının anahtarı doğru..
    18. Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe’de!
    19. Fenerbahçe son dakika transfer..
    20. "Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal"
    21. Halk Kart’a 5. Dönem başvuruları..
    22. Kahramanmaraş’ta Aydın zeytinyağına..
    23. Düğün konvoyunda “drift” pahalıya..
    24. Başkan Büyükakın, Darıca Askeri..
    25. Resmen açıklandı! Emre Belözoğlu..
    26. Erzurum’da Milli Mücadele Ruhu..
    27. Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de
    28. YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları..
    29. Yazın son trendleri Bodrum İç Mimari..
    30. Türkiye’den Birleşik Arap..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız