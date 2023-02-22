Görenler önce TV ünitesi zannediyor! Deprem korkusuyla evine yaptı! Herkes şok oldu

İzmir Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, 30 Ekim 2020'deki 6,6'lık İzmir depremini yaşayanlardan oldu.

Tozan, her sarsıntıda yakınlarının yaşadığı panik üzerine çare düşündü. A Haber'de yer alan habere göre, Tozan, sığınak görevi görecek bir kabin tasarladı ve hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Deprem anında sığınak görevi gören kabin dışarıdan bakıldığında televizyon ünitesi olarak görünüyor.

Depremden kurtulmak için üretilen kabinin içine yan tarafta bulunan kapıdan giriliyor.

"66 ton darbeye dayanıklı"

Fikir babasının eşi olduğunu ve onu korumak için yaptığını söyleyen Tozan, "66 ton darbeye dayanıklı. 66 ton darbeyi tek noktaya vurursa ama 66 tonu 2 buçuk metrekareye yaydığınızda güç daha fazla artıyor." dedi.

Mustafa Tozan, 5 ayda çelikten ürettiği kabinin kapasitesinin 4 kişilik olduğunu söyledi.

Telefon şarj etmek için prizlerin de olduğu kabinde deprem sonrası gıdadan alet edevata kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak malzemeler yer alıyor.