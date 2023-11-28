Görenler Kenan Işık sandı: 9 yıldır komadaydı

'Kim Milyoner Olmak İster' isimli sevilen programın efsane sunucusu Kenan Işık, spor salonunun saunasındayken düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti. 9 yıldır komada olan ve sevenlerinin iyi bir haber beklediği Kenan Işık'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Durum böyleyken gerçek çok başka çıktı.

'Kim Milyoner Olmak İster' isimli sevilen programın efsane sunucusu Kenan Işık, spor salonunun saunasındayken düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti. 9 yıldır komada olan ve sevenlerinin iyi bir haber beklediği Kenan Işık'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Durum böyleyken gerçek çok başka çıktı.

'Kim Milyoner Olmak İster' sunucusu da olan oyuncu, seslendirme sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunda düşerek beyin kanaması geçirmişti. 4 saat süren bir ameliyat geçiren Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girmişti.

9 yıldır tedavisi devam eden ve hayranlarının iyi haberini beklediği Kenan Işık'ın sağlık durumu sık sık gündem oluyor.

Kenan Işık'ı yolda görenler olması, Işık'ın iyileştiğini düşündürse de gerçek bambaşka çıktı.

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