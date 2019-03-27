Görenler hayrete düşüyor! Çocuklara saldırmasın diye ağaca bağlandı Adana'da çocuklara saldırdığı gerekçesiyle ağaca bağlanan horoz, görenleri şaşkına çeviriyor.

Adana'da bir evin bahçesinde bulunan horozun iple ayağından ağaca bağlanması görenleri hayrete düşürdü. Merkez Seyhan ilçesi, Hurmalı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde horozun ayağından iple ağaca bağlanması görenlerin dikkatini çekti. Horoz ipten kurtulmak istese de sıkı sıkıya bağlandığı için başarılı olamadı. Horozun sahibi de serbest bıraktıkları zaman çocuklara saldırdığı için horozu iple bağladıklarını söyledi.

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