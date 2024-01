Görenler gözüne inanamadı! Bu kebap tam 34 metre!

4-7 Ocak tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek olan 'Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları'nın lansmanı, Sarıyer sahilinde gerçekleşti. Lansmanda, 34 metre boyunda Adana Kebabı ve 100 kilograma yakın tavuk döner, vatandaşlara ikram edildi.

Adana Valiliği tarafından desteklenen, İstanbul Adana Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve 4-7 Ocak tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek olan 'Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları'nın lansmanı, Sarıyer sahilinde gerçekleşti. Düzenlenen etkinlikte, Adana'nın lezzetleri İstanbullularla buluştu. Lansmana özel hazırlanan 34 metrelik Adana Kebabı ve 100 kilograma yakın tavuk döner, ziyaretçilere ikram edildi. Organizasyon kapsamında yemekler yenildi, davul ve zurna çalındı, halay çekildi. Etkinliğe katılan vatandaşlar 34 metrelik devasa kebabın hazırlanışını merakla izledi. Ardından kendilerine ikram edilen lezzetlerin tadına bakan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

"ADANA BİR COĞRAFYA DEĞİL, BİR YAŞAM TARZIDIR"

Adana Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aysel Büyükdağ, "Bugün burada 4-7 Ocak tarihleri arasında, Yenikapı'da düzenlenecek olan Adana Kültür ve Lezzet Buluşması'nın lansmanını düzenliyoruz. Burada bugün mangalımız yanacak, kebabımız pişecek. Aslında kebap bir yemek değil bir kültürdür. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu adına düzenlediğimiz etkinliğimizde çifte kutlama yaşayacağız. Hem Adanamızın kültür ve lezzetlerini tanıtacağız hem de 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu coşkusunu yaşayacağız. Etkinliğimiz 4 Ocak saat 13.00 itibariyle başlayacak ve 7 Ocak'a kadar devam edecek. Etkinlik boyunca yöresel lezzetlerimizi paylaşacağız. Adana bir coğrafya değil, bir yaşam tarzıdır. Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, sıcakkanlı insanlarıyla ve eşsiz lezzetleriyle bir fark yaratır. Bunları tanımak, yaşamak ve paylaşmak adına tüm İstanbul halkını, Adanalıları, Adana sevdalılarını etkinliğimize davet ediyorum" diye konuştu.

"34 METRELİK KEBAP İÇİN 50 KİLO ET KULLANACAĞIZ"

Kebap ustası Yaşar Aydın, "Bugün burada Adana'dan İstanbul'a kadar kebap yapacağız. Plakalarımız gibi 01 ve 34 arasında bir kebap ve boyu 34 metre olacak. Bunu Adanamızın kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla gerçekleştiriyoruz. 4 Ocak gününde yapılacak olan etkinliğimizin lansmanını da gerçekleştiriyoruz. Tam tamına 34 metre boyunda bir Adana Kebap yapacağız. Hazırlıklarımız bir haftadır devam ediyor. Bu kebabı yapmak için 50 kilogram et kullanacağız. Adana Kebabı ve yanındaki salatalar araştırmalara göre sağlığa en yararlı ürünlerdir. Bu kebap dünyanın her yerinde vardır. O yüzden bütün İstanbulluları etkinliğimize lezzet ve hizmet görmeye bekliyorum. 4 gün boyunca İstanbul'u duman kaplayacak" dedi.

"HEM YEMESİ HEM SEYRETMESİ ÇOK GÜZEL"

Kebabın tadına bakan vatandaşlardan Hasan Alp, "Her şey çok güzel. Bir saattir kebap yemek için bekliyordum. Sahilde bu uzunlukta kebap görünce şaşırdık. Hem yemesi hem seyretmesi çok güzel. Bu manzarayı herkes gelip görsün isterim" dedi.

"İLK DEFA BU KADAR UZUN BİR KEBAP GÖRÜYORUM"

Bir saattir sırada beklediğini dile getiren vatandaş Saadet Dosdoğru, "Bir saattir kebap için bekliyorum. Lezzeti çok güzel. Manzaraya karşı, boğaz eşliğinde bu şekilde kebap yemek çok güzeldiö. İlk defa bu kadar uzun bir kebap görüyorum, çok da güzel pişmiş" şeklinde konuştu.

"İZDİHAM YAŞANIYOR RESMEN"

Döner ustası Emrah Kılınç ise, "Gördüğünüz gibi manzara bu, izdiham yaşanıyor resmen. Adana'nın dönerini buraya taşıdık. Şu an Sarıyer'de lansmanımız var. 4-7 Ocak arasında Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları için Yenikapı'dayız. Tüm İstanbulluları Adana lezzetlerini denemeye davet ediyoruz. Bizim dönerimiz bütün ürünleriyle tam anlamıyla bir Adana döneri. İçindeki tüm malzemeler Adana'da yetişiyor. Adana'nın kendi sosu bu" şeklinde konuştu.