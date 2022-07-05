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Gündem Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da maymun kovalamacası
Gündem

Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da maymun kovalamacası

Bağcılar’da ağaçlarda gezen ve görenleri şaşkına çeviren maymun belediye ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 16:30:00 -

Bağcılar’da ağaçlarda bir maymun gezdiğini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Maymunu yakalamaya çalışan vatandaşların çabası boşa çıkınca belediye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından maymunu uyuşturucu iğne ile bayıltarak yakaladı. Maymunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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