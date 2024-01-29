  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kiliseye saldıran 2 zanlı da yakalandı

F-35 mi F-16 mı? Hangisi daha etkili? Aralarındaki farklar şaşırtıyor

Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı

ABD'den intikam açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! Çarşamba gününe kadar kuvvetli sürecek

Yargıtay'dan miras kararı | Bunları yapan miras alamayacak

Avrupa ülkesi şaşkın! Cinayeti itiraf etti: Olay yerinden 160 kilometre ötedeki o bölgede bulundu! Cezaevine girdi

İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Ramazan Kurtoğlu'ndan olay fiziki altın uyarısı! 'Mecbur olmadıkça' diye söze girdi, 'yapmayın' diye bitirdi

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar... Holding patroniçelerine karşılıksız çek şoku!
Yaşam Görenler gözlerine inanamadı! İnsan sağlığıyla böyle oynuyorlar
Yaşam

Görenler gözlerine inanamadı! İnsan sağlığıyla böyle oynuyorlar

Yeniakit Publisher
2024-01-29 10:32:00 -

Hijyen kurallarına aykırı şekilde sakatat taşınan kamyonet kameralara yansıdı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sakatatların kamyonet kasasında hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınması sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Arap Meydanı semtinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonetin kasasında hijyen şartlarına uyulmadan sakatat taşındığı görüldü. Tepki çeken görüntüler bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Korku filmi sahnesi değil! Asrın felaketinden
Korku filmi sahnesi değil! Asrın felaketinden

Yaşam

Korku filmi sahnesi değil! Asrın felaketinden


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yol adeta buz pistine döndü!
Yol adeta buz pistine döndü!

Yaşam

Yol adeta buz pistine döndü!

10 yıldır dağ tepe taş arıyor! Kilolarca taşı bakın neden evinde saklıyor
10 yıldır dağ tepe taş arıyor! Kilolarca taşı bakın neden evinde saklıyor

Yaşam

10 yıldır dağ tepe taş arıyor! Kilolarca taşı bakın neden evinde saklıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23