Görenler gözlerine inanamadı! Bu dondurma ocak ateşinde bile erimiyor

Çinli dondurma üreticisi Chicecream, ocakta bile erimeyen bir dondurma üreterek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya üzerinde paylaşılan ve izlenme rekorları kıran Chicecream isimli markanın dondurmasının erimemesi şaşkınlık oluşturdu.

Bazı uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları markanın kimyasal kullandığını iddia etse de marka yetkilileri, “Çok iyi materyaller kullandığımız için dondurma çok dayanıklı” dedi.

Dondurmanın 31 santigrat derece sıcaklıklara 50 dakika boyunca dayandığı da belirtildi. İngiliz The Times gazetesi de, hindistan cevizi ve deniz tuzu aromalı dondurma üzerinde deney yaptı. Ocak ateşine yaklaştırılan dondurmanın da bir süre sonra yumuşadığı ama erimediği görüldü.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu ürünün temel maddeleri süt, krema, hindistancevizi, süt tozu. Bu ürünün yüzde 40’ı katı maddelerden üretilmiştir” denildi.