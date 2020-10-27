"Gören Kulaklar İçin" başlıklı perküsyon atölyesi 1 Kasım'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Arter'in yetişkinleri bedenlerini kullanarak ses çıkarmaya ve evde bulunan basit objelerle müzik yapmaya davet ettiği "Gören Kulaklar İçin" başlıklı perküsyon atölyesi, 1 Kasım'da gerçekleşecek.

Her yaştan sanatseverin yaratıcı süreçleri deneyimlemesini amaçlayan Arter Öğrenme Programı'nın, sergiler etrafında şekillenen etkinlikleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında çevrimiçi ortamda yapılıyor.

Program kapsamında düzenlenen Yetişkin Atölyeleri, yaratıcı süreçleri deneyimleyen katılımcıların, kendi ifade dilini sanat yoluyla keşfetmesini, biçim ve içerik arasındaki ilişkileri araştırmasını amaçlıyor.



Amy Salsgiver ile Nihal Saruhanlı'nın çevrim içi yapacakları atölyenin sonunda, katılımcıların üreteceği 20-30 saniyelik ses performansları ayrı ayrı kaydedilerek, "La Cage Musicale (Müzik Kafesi) Atölye Çalışması" başlığı altında Arter tarafından online olarak sunulacak.

Arter Koleksiyonu'ndan oluşturulan "Dinleyen Gözler İçin" adlı grup sergisinde, çoğu, müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıt yer alıyor.



Sergi kapsamında yapılacak atölye çalışması, basit objelerle müzik yaratmanın rastlantısal yöntemlerine odaklanacak.



Türkçe ve İngilizce yapılacak atölyede boş şişe, kavanoz, kutu, saksı, kağıt, su dolu kap, bir bardak, kepçe, kalem ya da tahta kaşık gibi evde bulunan eşyalardan oluşturulacak bir seçki kullanılabilecek.

