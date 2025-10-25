Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor

Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken Trabzon'da kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. Vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti.



Gazze'de yaşanan insani krizin ardından İsrail'e yönelik tepkiler Türkiye'de çığ gibi büyürken, Trabzon'da kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi.

Bu olay, hem yerel halkın duygusal tepkisini hem de bölgesel ve uluslararası politikaların yarattığı atmosferi yansıttı.