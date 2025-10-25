  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor
Gündem

Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor

Trabzon'da dikkat çeken anlar kaydedildi. Vince asılı kişiyi ve mesajı görenler, hemen telefonlarına sarıldı.

Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken Trabzon'da kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. Vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti.


Gazze'de yaşanan insani krizin ardından İsrail'e yönelik tepkiler Türkiye'de çığ gibi büyürken, Trabzon'da kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi.
Vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketini vinçle asıp idam edermişçesine sergiledi.
Bu olay, hem yerel halkın duygusal tepkisini hem de bölgesel ve uluslararası politikaların yarattığı atmosferi yansıttı.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mossad sizi bulur la

Lan oğlum bunu yapanları Mossad bulur ya. Yandınız oğlum artık sizi kimse kurtaramaz gibi.

MMustafa

Mosad dan mı korkuyorsun yoksa mosad çi misin sen onu söyle ona göre sana cevap verelim
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23