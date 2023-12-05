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Gündem Gördünüz tüm sihirbazlık numaralarını unutun: Kardeşi böyle gizlendi
Gündem

Gördünüz tüm sihirbazlık numaralarını unutun: Kardeşi böyle gizlendi

Yeniakit Publisher
2023-12-05 08:46:00 -

Sihirbazlık numarası yapan abla kardeşin gösterisi bekledikleri şekilde gitmedi. Saklanmayı beceremeyen çocuğa ablasının müdahalesi sosyal medyada gündem oldu.

Sihirbazlık numarası yapan abla kardeşin gösterisi bekledikleri şekilde gitmedi. Saklanmayı beceremeyen çocuğa ablasının müdahalesi sosyal medyada gündem oldu.

 

Çocuklar sihirbazlık numarası yapmaya çalıştı; ancak süreç ablanın istediği gibi gitmedi.

Duvarın kenarında örtüsünü kaldırarak kardeşinin duvar arkasına geçmesini bekleyen abla, örtüyü indirdiğinde olanlar oldu.

Kardeşinin arkasını dönerek yerde eğildiğini gören abla, kardeşine müdahale ederek ayağıyla itti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ondan sonra şovunu bitiren abla ve kardeşin o anları izleyenleri gülümsetti.

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