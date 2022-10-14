Gördünüz mü Davutoğlu, Kılıçdaroğlu. Babacan Akşener? Adalet'iniz de Divan'ınız da batsın'

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında Belçika'da bir staj başvurusunda bulunan başörtülü bir kadının, görüşme esnasında başörtüsünü çıkarmak istememesi üzerine işe alınmasının reddedilmesi ve sonrasında kadının başvurusu sonrası mahkeme sonucunu okuyucularıyla paylaştı. Davada kararın Avrupa Adalet Divanı'na devr edildiğini söyleyen Karahasanoğlu, mahkemenin 4 yıl sonra kararını açıkladığını ve verdiği kararla nasıl bir 'Adalete' imza attığını açıkladı. Karahasanoğlu, bu karar üzerinden 'ülkemizde adalet yok' diyen Davutoğlu, Kılıçdaroğlu. Babacan Akşener'e seslendi.



İşte o yazı;



Muhalefet partilerinden bol bol dinliyorsunuz.

CHP Genel Başkanı başlıyor.

Ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu devam ediyor..

“Adamlarda hukuk var” diyorlar..

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Benim de diyeceklerim var” sözleri ile koşuyor:

“Hukuk olmayan yere, yatırım gelmez” sözleri ile desteğini veriyor..

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bensiz olur mu?” diye atlıyor, “Hukuk güvenliği kalmadı.. Yargıya kimse güven duymuyor” diyor..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gün Hukuk Güvenliği endeksi, bir gün “adalet sıralaması”, bir gün “yargıya güven” diyerek, Türkiye’nin itibarının yerlerde süründüğünü, batının ise hukuk güvenliğinde zirve yaptığını öne sürüyor..

Öyle ki..

Faili meçhul açıklamalara itibar eden çakma ilahiyatçılarımızın bazıları dahi, “Batı’da yapılan bilmem ne araştırmasında, İslam’ın emirlerine uyan ülkeler sıralamasında Türkiye sonlarda. Ama Batılı şu ülkeler ilk sıralarda” diyerek, kafa karıştıran açıklamalar ile, “Dikkat çekmek için, cami duvarına işemek gerekir. Biz de öyle yapıyoruz” diyorlar..

Yazının tamamını okumak için tıklayın...