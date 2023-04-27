Gördüğü rüya ile hidayet buldu! Moldovyalı kadın Müslüman olup Elif ismini aldı

İstanbul’da 6 yıl önce İslam’la tanışan Moldovyalı kadın, gördüğü rüyadan etkilenerek Mardin’in Nusaybin ilçesinde Müslüman oldu.

Nusaybin İlçe Müftülüğüne başvurarak ihtida etmek istediğini belirten Moldova uyruklu Hristiyan-Ortodoks dinine mensup Crıstına Kartal, İslam dinine geçerek Müslüman oldu.

İlçe Müftülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasimi, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal'ın, Crıstına Kartal'a İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair aydınlatıcı bilgiler verdi.

Elif ismini aldı

İlçe Müftüsü ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Crıstına Kartal, Elif ismini alarak Müslüman oldu. Müftü Yeşildal’ın yaptığı dua ile merasim sona erdi.

İlk olarak altı yıl önce İstanbul’da Sultan Ahmet Camii’nde Ramazan ayında İslam dini ile tanıştığını belirten Elif (Cristina) Kartal, daha sonra gördüğü rüyadan etkilenerek İslam dinine geçmeye karar verdiğini söyledi.

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Kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirten Kartal, İslam diniyle şereflendiğini dile getirdi.

İhtida merasiminde İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal yanı sıra Müftülük Şube Müdürü Ali İmran Koç, İmam-Hatipler Necmettin Bakır, Deniz Özata ve Crıstına Kartal'ın eşi Medeni Demir hazır bulundu.