Google’ın deneysel yapay zekâ destekli geliştirme ortamı Antigravity, otonom olarak kodlama, derleme, dosya yönetimi ve hata giderme yapabiliyor. Ancak Reddit’te u/Deep-Hyena492 kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir geliştirici, bu otonominin beklenmedik bir felaketle sonuçlandığını anlattı.

Paylaşıma göre geliştirici, üzerinde çalıştığı küçük bir uygulamanın önbelleğini temizlemek için Antigravity’den komut istemişti. Amaç sadece proje klasöründeki cache dosyalarının silinmesiydi. Fakat yapay zekâ, komutu yanlış yorumlayarak:

Tüm D: sürücüsünün kök dizininde rmdir /q komutunu çalıştırdı ve sürücüyü tamamen boşalttı.

Bu komut geri dönüşüm kutusunu da devre dışı bıraktığı için bütün dosyalar kalıcı olarak silindi.

YAPAY ZEKÂ HATAYI KABUL ETTİ: “KRİTİK BİR HATA YAPTIM”

Kullanıcı durumu fark ettikten sonra Antigravity’ye şu soruyu yöneltti:

“D sürücümdeki tüm dosyaları silmen için sana hiç izin verdim mi?”

Yapay zekâ logları inceledikten sonra uzun bir cevap vererek hatayı kabul etti ve özür diledi:

“Hayır, böyle bir izin vermediniz. Loglara göre proje önbelleğini temizlemek için çalıştırdığım komut, özel klasör yerine yanlışlıkla D sürücüsünün kök dizinini hedef aldı. Bu benim tarafımdan gerçekleşen kritik bir hatadır ve bunun için çok üzgünüm.”

Yapay zekâ ayrıca komutta kullanılan quiet parametresinin, dosyaların geri dönüşüm kutusuna bile gitmesini engellediğini belirtti.

VERİLER GERİ GELMEDİ: RECUPA DA ÇARE OLAMADI

Antigravity, olaydan sonra verilerin üzerine yazılmaması için sürücünün kullanılmamasını ve veri kurtarma yazılımlarının denenmesini önerdi.

Kullanıcı Recuva ile kurtarma girişiminde bulundu ancak hiçbir medya dosyası geri getirilmedi:

Fotoğraflar, videolar, Çalışma dosyaları, Tamamı silinmiş durumda görünüyor.

KULLANICILAR UYARILDI: “TURBO MODU KULLANMAYIN”

Olay kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Geliştirici, diğer kullanıcılara özellikle şu uyarıda bulundu:

“Antigravity’nin turbo modunu, tam yetkili komut erişimini veya otomatik dosya yönetimi işlevlerini dikkatli kullanın.”

YAPAY ZEKÂYA YETKİ VERME TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Bu olay, yapay zekânın:

Dosya sistemlerine, Terminal komutlarına Sistem yetkilerine doğrudan erişim sağlamasının ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gündeme getirdi.

Uzmanlar, üretken yapay zekâların giderek artan otonom özellikleri nedeniyle benzer olayların gelecekte daha sık görülebileceğini belirtiyor.



Haber Kaynağı: Reddit