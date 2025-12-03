Yunanistan Türkiye'den gönderilen fındıkları Salmonella tespit edilince geri gönderdi!

Yunanistan’a ihraç edilen Türk fındığı Salmonella mikrobu içerdiği gerekçesi ile sınırdan içeri almadı. AB RASFF raporuna göre fındıklarda “ciddi” seviyede riskli Salmonella mikrobu tespit edildiği bilgisi yer aldı. Fındıkta bu yıl sorunların ardı kesilmiyor. Önce kuraklık, sonra kokarca böceği üretimi vurdu. Üreticiye kabuklu fındık için 200 TL seviyesinde fiyat açıklanırken büyük kentlerde kuruyemişçilerde iç fındık fiyatı 1400 ila 2000 liraları buldu.

Yunanistan, Türkiye’den ihraç edilen fındığı Salmonella mikrobu içerdiği gerekçesi ile sınırdan geri çevirdi. RASFF raporunda yer alan bilgiye göre Türkiye’den ihraç edilen kabuklu çiğ fındıkta belirlenen sınırların üzerinde Salmonella mikrobu tespit edildi. “Ciddi risk” uyarısı ile fındıklar Yunanistan’a kabul edilmeyerek sınırdan geri çevrildi.

FINDIK ÜRETİCİDE 200, KURUYEMİŞÇİDE 2000 TL

Fındıkta bu yıl sorunlar bitmiyor. Önce kuraklığın sonra kokarca böceğinin vurduğu üretimde ciddi kayıp yaşandı. TMO, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen rekolte tespit çalışmaları sonucunda 2025 yılı fındık rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 37 azalarak 453 bin olacağı açıkladı. En büyük alıcılardan Ferrero ile yaşanan pazarlıklar kilitlendi. Aracılar ve stokçular derken fındığın perakende fiyatı uçuşa geçti. 200 TL civarında açıklanan kabuklu fındık fiyatı üreticiyi memnun etmezken İstanbul’da merkezi bölgelerde iç fındığın kilosu 1400 TL’leri gördü, belirli noktalarda 2000 TL’ye ulaştı. Dünya üretilen fındığın yüzde 70’inin üretildiği Türkiye’de fındık fiyatı, asgari ücretlinin ulaşamayacağı seviyeye yükseldi.

DIŞKI YOLU İLE YİYECEK VE İÇECEKLERE BULAŞIYOR

Şimdi de fındıkta Salmonella mikrobu raporlandı. Salmonella, ishal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor. Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, dışkı yoluyla dışarı atılarak yiyecek ve içeceklere bulaşıyor.

EN ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİ

Uzmanlar, patojen olarak fındıkta olmaması gereken en önemli mikroorganizmalardan birinin Salmonella olduğunu belirtiyor. Salmonella açısından özellikle açıkta kurutma işlemi yapılan fındıklar risk altında bulunuyor ve şu uyarılar yapılıyor:

“Mikrobiyolojik riski minimize etmek için hasat ve harman sırasında toprakla temas önlenmeli; yüzeylerden bulaşmalar engellenmeli. Bu anlamda fındıkların depo sıcaklığı ve neminin gerekli koşulları sağlıyor olması önemli.”

TÜRKİYE’DEN İHRAÇ EDİLEN SUSAMLARDA DA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl Türkiye’den AB’ye giden susamlarda da Salmonella mikrobuna rastlanmış, ürünler kapıdan geri çevrilmişti.

Avrupa Birliği, sınırından aldığı tüm gıda ürünlerinin pestisit ve mikrop analizlerini yapıyor, sonuçları ise RASSF sistemi üzerinden ayrıntılı biçimde kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyor.

Türkiye’de Tarım Bakanlığı da çok sayıda ürünün pestisit dahil birçok analizini yapıyor ancak Greenpeace’in açtığı dava sonucunda açıklaması gerektiğine hükmedilmesine rağmen bu testlerin sonuçlarını halka açıklamıyor.