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Dünya Google'ın kapısına tepki için gittiler! İsrail destekçisi Nimbus Projesi'ni 'genocide' yazılı kefenle protesto etti!
Dünya

Google'ın kapısına tepki için gittiler! İsrail destekçisi Nimbus Projesi'ni 'genocide' yazılı kefenle protesto etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 20:01:00 - 2023-12-15 20:03:10
Google'ın kapısına tepki için gittiler! İsrail destekçisi Nimbus Projesi'ni 'genocide' yazılı kefenle protesto etti!

Google'ın İsrail'e destek veren 'Nimbus Projesi'ne tepki büyüyor. Tepkilerini kamuoyu ile paylaştılar! Projenin durdurulması amacıyla gösteri düzenleyen protestocular, firmanın San Francisco ofisinin önünde Google markasının yazı karakteriyle hazırlanmış 'genocide' (soykırım) yazılı kefenleri üzerlerine örterek kaldırımda hareketsiz uzandı.

San Francisco Chronicle'ın haberine göre, Google'ın Nimbus Projesi'ni durdurması talebiyle düzenlenen gösteride protestocular, firmanın San Francisco ofisinin önünde Google markasının yazı karakteriyle hazırlanmış "genocide" (soykırım) yazılı kefenleri üzerlerine örterek kaldırımda hareketsiz uzandı.

Gösteri öncesinde protestocular, İsrail'in Gazze'de hangi noktaların vurulacağını tespit etmek için yüzdeki ifadeleri okuyabilen ve nesnelerin izini sürebilen "The Gospel (İncil)" adındaki yapay zeka sistemlerini kullandığını öne sürdü.

Protestocular, Google ile İsrail arasında imzalanan 1,2 milyar dolar değerindeki anlaşmada, Nimbus Projesi ile sağlanan hizmetlerin İsrail tarafından geliştirilerek askeri amaçlarla kullanılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtti.

Google'ı temsil eden bir sözcünün, e-posta üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail tarafından finans, sağlık, ulaştırma ve eğitim alanlarında kullanıldığı belirtilen Nimbus Projesi'nin "silah veya istihbarat servisleriyle ilgili hassas veya gizli askeri iş yüklerine yönelik olmadığını" bildirdi.

Daha önce de Google'ın, Nimbus Projesi'ne karşı çıkan bazı çalışanlarına mobbing uyguladığı iddia edilmişti.
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