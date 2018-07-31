Google'den dikkat çeken reklam filmi: Apple ve Windows'la fena dalga geçti

Google, dizüstü bilgisayar pazarındaki varlığını hatırlatmak için yeni bir reklam filmi yayınladı. Bütçe dostu modelleriyle Avrupa ve ABD’de öğrencilerin hedefine oturan Chromebook ailesi Chrome OS işletim sistemiyle çalışıyor. Teknoloji devinin yayınladığı reklam, işletim sisteminin hata vermediğini ve güvenilir olduğunu anlatıyor. Windows ve macOS’un hata mesajlarının arka arkaya gösterildiği reklam ‘Bilgisayarınızın güvenilir olmasını istemez misiniz?’ sloganıyla yayınlandı.

CHOROME İLE OS HATALARINA VEDA EDİN

Yaklaşık bir dakika uzunluğundaki reklamda Windows ve macOS hata mesajları, virüs uyarıları ve mavi ekranlarla karşılaşıyoruz. Google rakiplerinin hatalı işletim sistemlerine karşı Chrome OS’un sadeliği ve güvenilirliğini vurguluyor.