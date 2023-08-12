  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Google’dan şaşırtan karar
Teknoloji

Google’dan şaşırtan karar

Yeniakit Publisher
2023-08-12 16:23:00 -
Google’dan şaşırtan karar

Google, tasarım değişikliğine gidiyor. Android cihazlarda arama yaparken daha şık sayfa ile karşılaşacaksınız.

Google, son olarak Arama uygulamasını elden geçirmeye başladı. 

Android uygulamasında arama kutucuklarının yeni bir görünüme kavuştuğu ortaya çıktı. 

Güncellenen tasarım, her bir arama sonucunu yuvarlatılmış köşelere sahip ayrı bir kartta gösteriyor.

Bu tasarım değişikliği, arama sonuçlarını görsel olarak daha iyi ayırt edilmesini sağlıyor. 

Yeni arayüz, Android için Google uygulamasının 14.31.19.29 sürümünü kullanan bazı kullanıcılar tarafından fark edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Shiftdelete

Son dönemin popüler cihazı! Airfryer kullananlar aman dikkat!
Son dönemin popüler cihazı! Airfryer kullananlar aman dikkat!

Yaşam

Son dönemin popüler cihazı! Airfryer kullananlar aman dikkat!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23