Google’dan kritik ‘Türkiye’ kararı

Arama motoru Google, Rekabet Kurulu kararı sonrası 10 Ağustos 2020'den itibaren, arama motorlarında çıkan alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'nun Mayıs 2020'deki Google'daki alışveriş reklamlarıyla ilgili kararı kapsamında 10 Ağustos itibari ile Google'a satın almak istediği bir ürünün ismini yazan kullanıcılar, artık arama sayfasının en üst kısmında çıkan “slider” şeklindeki alışveriş reklamlarını görmeyecek.

Google'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google'ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu'na (RK),satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS'lere Google Alışveriş'le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa'da 600'den fazla AKS'nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz. Bu nedenle, faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürebilmek ve müşterilerimize hazırlık yapabilmeleri için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, maalesef 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Alışveriş reklamlarını Google'ın Türkiye'deki arama sayfalarından kaldıracağız.”

'Rekabet ile anlaşmayı umuyoruz'

Uygulanabilir bir çözüm bulmak için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerinin altı çizilen Google'dan yapılan açıklamada, “Bu bizim için kolay alınmış bir karar değil; bunun tüketiciler, satıcılar ve AKS'ler için daha az seçeneğe ve daha düşük kalite deneyimine sebep olacağına inanıyoruz. Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu durumun müşterilerimizin satışlarına yönelik etkisini en aza indirmek üzere onlarla birlikte çalışacağız. Tüketiciler bilgiye ulaşmak için Google Arama'yı, satıcılar da müşterilerine ulaşmak için diğer reklam formatlarını kullanmaya devam edebilecek. Bu sorunları önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturabilmeyi ve Rekabet Kurumu ile Alışveriş reklamlarını Türkiye'ye tekrar getirebilmemizi sağlayacak bir anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz” ifadelerine yer verildi.