Google'dan ek ödenek kararı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma sistemine geçen Google'dan yeni bir açıklama geldi. ABD merkezli teknoloji devi Google, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çalışan personellerine 1000 dolarlık ödenek sağlayacağını açıkladı. Yeni ödeneğin personellere, evden çalıştıkları sürece ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri satın alabilmelerine yardımcı olması amacıyla sağlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Google CEO'su Sundar Pichai, 6 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve dezenfeksiyon dahil olmak üzere katı güvenlik önlemleri ile birlikte ofisten çalışma sistemine geçileceğini ancak ilk etapta yüzde 10 kapasiteyle çalışılabileceğini söyledi. Ayrıca Pichai, her bir çalışanın iki haftada bir ofise gelebileceğini belirtti.