Google Asistan'ın desteğini arkasına alarak çıktığı yolda, artık kendi başına bir yol haritası çizmeye hazırlanıyor. Bu değişim, teknoloji dünyasında nasıl bir etki yaratacak ve kullanıcı deneyimini nasıl şekillendirecek merak konusu.

Android cihazlarda bulunan ve tüm kullanıcıların aşina olduğu Ana Ekran widget'ı "Bir Bakışta", Google Asistan'ın bir uzantısı olarak tanıtılmaktan çıkartıldı. Ekim ayında yeniden tasarlanan widget daha önceleri "Asistan Bir Bakışta" olarak adlandırılıyordu ve açıklamasında Google Asistan, "ihtiyacınız olanı tam da ihtiyacınız olduğu anda gösterir" şeklinde kredilendiriliyordu.

Google'dan Android kullanıcılarına büyük jest

Ancak son Google uygulaması beta sürümü (15.11) ile birlikte, widget'ın adından "Asistan" ibaresi kaldırıldı ve "Bir Bakışta" artık işlevselliğinden doğrudan sorumlu olarak gösteriliyor. Açık/kapalı özellik ayarlarını içeren ayarlar sayfası da benzer şekilde güncellendi.

Google, Gemini uygulamasını duyurduğunda, Bir Bakışta'nın "doğrudan Google Asistan tarafından desteklendiğini" belirtmişti. Bugünkü değişiklik, "Google Asistan"ın yavaş yavaş ortadan kalkabileceğinin güçlü bir işareti olarak değerlendirilebilir. Daha önce, Gemini'nin kulaklıklara da geleceğine dair çalışmalar fark edilmişti.

Bu arada, bugünkü güncellemeyle birlikte, widget üzerindeki üç noktalı fazla menü butonu görünmez hale geldi. Yine de, hava durumu ikonunun sol tarafındaki boşluğa dokunarak menüyü açabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO