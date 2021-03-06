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Teknoloji Google'a Wolverine geliyor
Teknoloji

Google'a Wolverine geliyor

Google'ın ana şirketi Alphabet, işitme sorununu tamamen ortadan kaldıracak yeni projesi Wolverine'i duyurdu. Şirketin bu teknolojisi sadece sesleri duymayı sağlamayacak, sesleri birbirinden ayırmak gibi sıra dışı bir yeteneğe de sahip olacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 17:55:00 -
Google'a Wolverine geliyor

Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla 2015 yılında kurulan çok uluslu şirket olan Alphabet, yine ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Bu defaki projenin adı Wolverine ve odaklandığı konu işitme problemi.

Alphabet, işitme sorununu kökünden kazıyacak yeni bir projeye imza atmış durumda. Wolverine adı verilen bu proje, işitme sorunu yaşayanların bu sıkıntıdan tamamen kurtulmasını sağlayacakken, öte yandan projenin kapsamı çok daha geniş.

Şirket, işitme problemi yaşayanlar için 2018'den bu yana çalışıyor. Bu çalışmaların neticesinde geçtiğimiz sene Whisper adı verilen bir cihaz duyurmuş ve bu cihazla işitme sorununu minimuma indirmeyi amaçlamışlardı.

Yeni proje olarak duyurulan Wolverine'in kapsamı ise daha geniş. Alphabet'in bu konu üzerinde X laboratuvarı sözcüsü, "işitmenin geleceğini" araştırdıklarını söylerken, projenin detaylarını ise paylaşmaktan kaçındı. Fakat farkı kaynaklardan öğrenilen bilgiye göre bu cihaz, yalnızca işitme problemini tamamen ortadan kaldırmakla yetinmeyecek, öte yandan çevredeki sesleri ayırarak istenilen ses kümesine odaklanabilmeyi sağlayacak. Başka bir deyişle kulağımıza takacağımız cihaz, etraftaki ses kalabalığı arasından belirli bir sese yoğunlaşmamızı sağlayacak.

Wolverine projesi hakkında henüz tüm bildiklerimiz bu kadar. Ama önümüzdeki aylarda daha fazla detayın açıklanacağına eminiz.

Kaynak: Chip

 

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