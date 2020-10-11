Google Youtube'da değişiklik yapmaya hazırlanıyor
Google, Youtube'da uzun bir aradan sonra ilk kez köklü bir değişiklik kararı aldı.
ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en aktif kullanılan video paylaşım platformu Youtube'da köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şirketin aldığı yeni karara göre, Youtube'un Android sürümündeki simgeleri değiştirilecek. Yeni simgeler, birkaç ay önce iOS platformuna sunulan simgelerden oluşacak.
Youtube'un halihazırda içi dolu olarak tasarlanan simgeleri, yerini içi boş bir şekilde tasarlanmış yeni simgelere bırakacak. Söz konusu güncellemenin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.