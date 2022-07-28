Google yeni Gmail arayüzünü Türkiye'deki kullanıcılara sundu! İşte Gmail'in yeni görünümü

Gmail’in yeni arayüz tasarımı tüm kullanıcılara açıldı. Böylece şubat ayından bu yana yakından takip ettiğimiz arayüz yenileme sürecinde artık yeni bir dönem başladı. Şirket, yeni tasarımın artık tüm Gmail kullanıcıları için kullanılabilir hale geldiğini söyledi.

Gmail'in yeni tasarımı, genel deneyimin bir parçası olarak Meet, Chat ve Spaces'ı hızlı erişim için tek bir menüde birleştiriyor. Mail seçeneği ile birlikte Meet, Chat ve Spaces seçeneği sol taraftaki bu menüde yer alıyor. Genel tasarım ise Google'ın tasarım dili Material Design 3'ün izlerini taşıyor.

İŞTE GMAIL'İN YENİ HALİ

Gmail'deki yenilikler burada bitmiyor. Gmail, arama sonuçlarında tam olarak neyi aradığınızı bulmanıza da yardımcı oluyor.

Öte yandan, Material Design 3 ile beyaz yerine mavi renkli öğelerin ağırlık kazandığı yeni tasarımda tüm bölümleri ayıran blok kenarları da çok daha yuvarlatılmış.

GMAIL'İ ESKİ HALİNE DÖNDÜRMEK DE MÜMKÜN! PEKİ NASIL?

Google, Gmail'in görünümdeki değişikliği olumlu bulmayanlar için bir seçenek de sunuyor. En azından şimdilik, bu tasarımı kullanmaktan vazgeçebilir ve Gmail'in eski görünümüne dönebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler ise şunlar;

GMAIL'DE ESKİ TASARIMA GERİ DÖNME

-Sağ üstte bulunan Ayarlar bölümüne girin.

-Hızlı Ayarlar menüsünde, Orijinal Gmail görünümüne geri dön seçeneğine basın.

-Açılan pencerede Yeniden Yükle'yi tıklayın.