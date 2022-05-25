Google, teknoloji kullanarak teknolojinin etkilerini araştıracak

Google, dün yayınladığı bir blog gönderisinde Oregon Üniversitesi ise ortak çalışacağı bir sağlık projesi üzerinde çalışacağını duyurdu. Teknoloji devi, Google Health Studies uygulaması üzerinden kullanıcı verilerini toplayacak. Araştırma sonucunda dijital teknolojinin refah ve ruh sağlığını nasıl etkilediği ortaya çıkacak.

Google ‘ın bu sağlık projesi için 27 Mayıs tarihinde kayıtlar açılacak. Dört hafta sürecek projeye Android kullanıcıları ve yetişkin yaş grubunda yer alan ABD vatandaşları katılabilecek. Google, araştırmaya katılanların kimliklerini ihlal nedeniyle gizleyeceğini açıkladı.

Oregon Üniversitesi Psikoloji Bölümü Profesörü Nicholas Allen, Google ile birlikte yürütecekleri sağlık projesi için şu açıklamaları yaptı:

“Veriler, sıradan insanların saygın kurumlardan insan sağlığı çalışmalarına katılmasına olanak tanıyan Google Helath Studies uygulaması kullanılarak toplanacaktır. Araştırma çalışmaları, çeşitli tıbbi durumlarla ilgili verileri içereceği için Google, uygulamanın kullanıcıların girdikleri hassas verileri kontrol etmesine izin verecek. Bu yeni çalışma, akıllı telefonların zihinsel sağlık üzerindeki etkisine odaklanacak.”

Google, blog yazısında araştırmaya katılacak gönüllülerin Google Health Studies uygulamasını indirmesini ve 27 Mayıs tarihinde kaydolması gerektiğini paylaştı. Teknoloji devi Google, günlük adım sayısı dahil olmak üzere kullanıcıların bütün sağlık verilerin kaydını tutacak.

Teknoloji şirketi, araştırmasıyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

“Büyük bir temsili örneklem oluşturacağız ve insanların telefonlarını bilgilendirilmiş onaylarıyla nasıl kullandıklarına dair doğrudan, nesnel ölçümler alacağız. Bunu yapmak için yalnızca kendi kendine raporlara güvenmek yerine pasif ve sürekli algılama teknolojisini kullanacağız. Çalışma aynı zamanda uyku ve fiziksel aktivite gibi iyi oluşun yerleşik yapı taşlarının çoğunu doğrudan ölçmek için katılımcıların telefonlarını kullanacak.”

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dijital teknoloji, insanların ruh sağlığını olumlu yönde mi yoksa olumsuz yönde mi etkiliyor? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum‘da belirtebilirsiniz.