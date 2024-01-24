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Teknoloji Google sansür getiriyor diye avaz avaz bağıracaklar! Google o habercilere savaş açtı
Teknoloji

Google sansür getiriyor diye avaz avaz bağıracaklar! Google o habercilere savaş açtı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 09:00:00 -
Google sansür getiriyor diye avaz avaz bağıracaklar! Google o habercilere savaş açtı

Google, gerçeklik arama motoru olan Gerçeklik Kontrol Aracı ile karşımıza çıktı. Yalan haberle dezenformasyon yapanlar şimdi yandı. Google resmen savaş başlattı.

Google, yanlış bilginin ve yalan haberlerin internette hızla yayılmasını engellemek adına yeni bir araç duyurdu. Sessiz sedasız devreye giren Fack Check Tools yani Gerçeklik Kontrol Aracı ve ya arama motoru Türkçe’de kullanılabiliyor.

Google Gerçeklik Kontrol Aracı nasıl kullanılıyor?

Gerçeklik Kontrol Aracı, aslında bir süredir yalan haberle savaşan Google’ın yeni bir kolaylığı. Bu sayede hem kullanıcılar hem de gazeteciler yayılan haberin gerçekliği konusunda bilgi sahibi olabilecek. Ancak karşımızda bu kontrolü sağlayacak bir araç yok. Google gerçeklik kontrol aracı sadece yalan haberle ilgili yapılmış kontrolleri sıralayan bir arama motoru.

Yalan haberler, özellikle X, Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılıyor. Bu konuda hem Türkiye’de hem de dünyada doğrulama yapan birçok kurum var. Ancak kullanıcılar her zaman bu haberin doğru olup olmadığı bilgisine erişemiyor.

 

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