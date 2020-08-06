Google ofis uygulamalarına karanlık mod geliyor!

Teknoloji devi Microsoft, ücretsiz olarak kullanıma sunduğu ofis programları için karanlık mod getireceklerini açıkladı. Yapılan güncellemelerle birlikte kullanıcılara yeni özellikler sunulacak.

İlk yenilik Google Dökümanlar tarafına geldi. Yeniliğe göre Google Dokümanlar, akıllı bir oluşturma aracına sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar, daha etkili belgeler oluşturabilecekler. Ayrıca bir doküman üzerinde yer alan bağlantıların hangi adrese yönlendirme yaptığı da artık Google Dokümanlar'ın mobil sürümlerinde kullanılabilir olacak. Diğer bir ynilik ise slaytlar üzerinde yapılmış. Geliştirici ekip, Slaytlar uygulamasına eklediği yeni bir özellikle birlikte kullanıcılara, oluşturdukları sunumlar üzerinde göz gezdirebilecekleri bir deneyim sunacakBu sayede kullanıcılar, hazırladıkları slayt ve sunumları dikey pozisyonda gözden geçirebilecekler. Güncellemenin en güzel özllikleri arasında 'Karanlık Mod' bulunuyor. Bu özellik sayesinde ışığın az olduğu yerlerde ofis uygalamalarında daha sağlıklı bir gezinim sağlanacak. Google, ücretsiz ofis uygulamalarına gelecek yeniliklerin önce Android'de kullanıma sunulacağını ifade ediyor. Yani karanlık mod ve yeni kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere güncellemeyle gelecek tüm yenilikler, ilk önce Android kullanıcıları tarafından deneyimlenecek. iOS kullanıcıları ise Google'ın ofis uygulamalarına ait yeni özellikleri birkaç ay içerisinde deneyimleyebilecekler.