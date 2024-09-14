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Teknoloji Google müjdeyi verdi: 720 lira vermek yerine artık ücretsiz oldu! İlk kez yeni tarife yürürlüğe giriyor
Teknoloji

Google müjdeyi verdi: 720 lira vermek yerine artık ücretsiz oldu! İlk kez yeni tarife yürürlüğe giriyor

Yeniakit Publisher
2024-09-14 21:27:00 - 2024-09-14 21:28:55
Google müjdeyi verdi: 720 lira vermek yerine artık ücretsiz oldu! İlk kez yeni tarife yürürlüğe giriyor

Google, ilk kez önemli bir adım attı! Yapay zeka destekli sesli asistan pazarında daha geniş bir kitleye ulaşmak için Gemini Live'i artık ücretsiz sunacak. Özellikle, rakip olarak görülen Gemini Live'in fiyatı 719 liraydı. Yeni dönem ücretsiz oldu!

Google, yapay zeka destekli sesli asistan pazarında daha geniş bir kitleye ulaşmak için Gemini Live'i artık ücretsiz sunacak. Özellikle, ChatGPT'nin ücretli ses modu özelliğine doğrudan bir rakip olarak görülen Gemini Live'in fiyatı 719 liraydı.

Teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki en büyük rakiplerinden biri olan OpenAI'ye karşı önemli bir adım attı. Daha önce sadece ücretli abonelik sahibi kullanıcılara sunulan gelişmiş yapay zeka sohbet botu Gemini Live, artık tüm Android kullanıcıları için ücretsiz hale geldi.

Shiftdelete'in haberine göre; bu adımla birlikte Google, şu anda ücretli olan ChatGPT’nin Ses Modu’na karşı öne geçmiş durumda. ChatGPT’nin ses özelliğinin ileride daha geniş bir kitleye sunulması planlanıyor fakat şirket bu konuyla ilgili henüz bir adım atmadı.

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