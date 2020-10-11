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Teknoloji Google Meet'e yeni özellik geliyor
Teknoloji

Google Meet'e yeni özellik geliyor

Google,video konferans uygulaması Google Meet'e 'tartışma odaları' özelliği getireceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 05:49:00 -
Google Meet'e yeni özellik geliyor

Teknoloji devi Google, video konferans uygulaması Google Meet için 'tartışma odaları' özelliğini duyurdu. İlk olarak G Suite Enterprise for Education kullanıcılarına sunulacak yeni özellik ile birlikte öğretmenler, sınıflarını projeler veya konu tartışmaları için daha küçük gruplara bölebilecek.

Tek oturumda 100 kişilik tartışma grubu oluşturulabilecek ve katılımcılar rastgele bir şekilde gruplandırılacak. Ancak yöneticiler isterlerse kişileri farklı gruplara da ekleyebilecek.

Yeni özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için aktif olması bekleniyor.

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