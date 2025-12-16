  • İSTANBUL
Yaşam Çanakkale açıklarında can pazarı! Yolcu feribottan denize atladı
Çanakkale açıklarında can pazarı! Yolcu feribottan denize atladı

Bozcaada-Geyikli seferini yapan feribotta yaşanan olay paniğe neden oldu. Denize atlayan yolcu, feribot personeli ve balıkçı teknesinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çanakkale’de Bozcaada–Geyikli seferini yapan feribotta seyir halindeyken yaşanan olay paniğe neden oldu.

 

Sebebi bilinmiyor

Gestaş firmasına ait feribotla Bozcaada’dan Geyikli’ye yapılan saat 14.00 feribot seferinde, iddiaya göre bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Denize atlayan kişiyi fark eden yolcular, Gestaş görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine feribot manevra yaparak denize atlayan vatandaşın bulunduğu noktaya doğru yöneldi. Bu sırada Geyikli’de kıyıya bağlı Nevzat-1 isimli balıkçı teknesi olay yerine ulaştı. Gestaş personellerinin de yardımıyla denizdeki vatandaşa can simidi atıldı ve tekneye alınarak kurtarıldı. Geyikli İskelesi’ne getirilen vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

