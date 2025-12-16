İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi.
Fabrika işçilerini taşıyan H.A. idaresindeki 57 AAT 889 plakalı servis minibüsü, Boyabat Karacaören Köyü mevkisine geldiği sırada Mustafa Gemici idaresindeki 57 AAB 142 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Mustafa Gemici hayatını kaybetti. Minibüs ve araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.