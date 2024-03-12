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Teknoloji Google Haritalar’ın yön bulma problemi çözülüyor
Teknoloji

Google Haritalar’ın yön bulma problemi çözülüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-12 23:47:14 - 2024-03-12 23:47:10
Google Haritalar’ın yön bulma problemi çözülüyor

Artırılmış gerçeklik ve pusula gibi özellikler için temel olan cihaz yönlendirmesi geliştiriliyor.

Google Haritalar'ın Immersive View (Sanal görüntü / arttırılmış gerçeklik) gibi etkileyici özelliklerine rağmen, uygulamanın temel fonksiyonlarında bazen iyileştirmelerin gerekli olduğu hissediliyor. Android kullanıcıları için sevindirici haber ise, yeni bir güncellemeyle Haritalar'da sıkça rastlanan bir sorunun (telefonunuzun hangi yöne baktığını anlamada yaşanan kafa karışıklığının) üstesinden gelinmesine yardımcı olması oldu.

Chip'in 9to5Google'dan aktardığına göre, Android Geliştiricileri blogunda, Android telefonlar için tasarlanan yeni bir API, Fused Orientation Provider (FOP), “herkes için tutarlı cihaz yönlendirmesi” sağlama vaadiyle tanıtıldı. Bu API, artırılmış gerçeklik ve pusula gibi özellikler için temel olan cihaz yönlendirmesini iyileştiriyor.

Navigasyon sorunları öncelikli inceleniyor

Özellikle Google Haritalar gibi navigasyon uygulamalarında yaşanan yönlendirme sorunlarına çözüm getiren FOP, ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre gibi sensörlerden alınan verileri birleştirerek kullanıcıya daha tutarlı bir cihaz yönlendirmesi sunuyor. Google Haritalar'ın bu API'yi kullanmaya başlaması ve üçüncü taraf uygulamalar için yapılan iyileştirmeler, navigasyon sırasında yaşanan kafa karışıklığını azaltmayı amaçlıyor. Bu gelişme, akıllı telefon donanımlarındaki ilerlemelere rağmen devam eden cihaz yönlendirme sorunlarına karşı önemli bir adım olarak görülüyor.

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