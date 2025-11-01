Google Haritalar’a sonunda beklenen o özellik geldi!

Google, Haritalar uygulamasına kullanıcıların uzun süredir beklediği yeniliği getiriyor. Android cihazlarda test edilmeye başlanan “güç tasarrufu modu”, navigasyon sırasında harcanan enerjiyi minimuma indiriyor. Bu özellik, telefonun genel pil tasarrufu ayarlarından tamamen bağımsız çalışacak ve doğrudan Haritalar üzerinden aktif edilebilecek.

Henüz beta aşamasında olan bu mod, uzun yolculuklarda telefonun daha uzun süre açık kalmasını hedefliyor. Kullanıcılar, modu etkinleştirmek için sadece güç düğmesine basarak aktif hâle getirebilecek. Google, ekranı tamamen karartmadan harita detaylarını sadeleştirerek pil tasarrufu sağlamayı planlıyor.

Yeni mod devreye girdiğinde, uygulama arayüzü neredeyse siyah-beyaz bir görünüme kavuşuyor. Bu sadeleştirilmiş ekranda sürücüler sadece yön oku, kalan mesafe, tahmini varış süresi (ETA) ve tahmini yol süresi gibi temel bilgileri görebilecek. Sokak isimleri, trafik yoğunluğu veya ara detaylar devre dışı kalırken; sesli yönlendirme özelliği aktif kalmaya devam edecek.

Google Haritalar’ın güç tasarrufu modu; araç, motosiklet ve yaya navigasyonu için destek sunuyor. Şimdilik test kullanıcılarına açılan özellik, önümüzdeki haftalarda kararlı sürümde yer alabilir. Ancak Google, kullanıcı geri bildirimlerine göre arayüzde veya fonksiyonlarda değişiklik yapabileceğini belirtiyor.

Henüz resmi duyurusu yapılmayan bu yenilik, Google Haritalar’ın “daha akıllı, daha az pil tüketen” bir navigasyon deneyimi sunma hedefinin en somut adımı olarak görülüyor.