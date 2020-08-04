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Teknoloji

Google Haritalar'a bomba özellik!

Teknoloji devi Google, Haritalar uygulaması üzerinden kullanıcıların birbirlerini takip etmelerini ve bulundukları mekanları paylaşabilmelerini sağlayan yeni bir özellik yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 05:47:00 -
Google Haritalar'a bomba özellik!

ABD merkezli teknoloji devi Google, Haritalar uygulamasını sosyal ağ haline getiren yeni bir özellik yayınladı. Yayınlanan yeni özellik ile birlikte kullanıcıların birbirlerini takip edip, bulundukları mekanları paylaşabilmeleri sağlanacak.

Ayrıca yeni özellik ile birlikte Haritalar uygulamasına İnstagram benzeri bir profil sayfası gelecek. Kullanıcılar, bu profil sayfasında kimleri takip ettiklerini ve kendilerini takip eden kişileri görüntüleyebilecekler.

Ayrıca kullanıcılar, yakın çevrelerindeki restoran, kafe ve kamp alanı gibi yerler hakkında bilgi sahibi olma imkanına da sahip olacak.

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