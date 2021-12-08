Google en çok arananlar! 2021’de Google en çok ne arandı? Google'da en çok ne aranıyor?
Arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada en çok arama trendleri içeren listesini açıkladı. Türkiye'de arama motoru Google'da ne arandı? soruları da arama motorunun 2021 trend listesine açıklamasıyla birlikte merak edilir oldu. Peki Türkiye, 2019'da Google'da en çok neleri ve kimleri aradı?
Türkiye’de en çok aranan kategorisinde EBA giriş, Squid Game, AÖL, Mesut Özil, Masumlar Apartmanı ve MHRS randevu liste başında yerini aldı. İşte Google en çok arananlar! 2021’de Google en çok ne arandı? sorusunun cevabı.
Mesut Özil, Ebrar Karakurt, Mahmut Özer, Burak Elmas, İrfan Can Kahveci, Miralem Pjanic, Gedson Fernandes Türkiye’de bu yılın en çok aranan isimleri arasında bulunuyor.
Google en çok arananlar
EBA giriş
Squid Game
AÖL
Mesut Özil
Elmalı Davası
MHRS randevu
Okulun ilk günü
Sadakatsiz
Sezai Karakoç
HES kodu alma
Google en çok aranan isimler
Mesut Özil
Ebrar Karakurt
Mahmut Özer
Burak Elmas
İrfan Can Kahveci
Miralem Pjanic
Gedson Fernandes
Nihal Yalçın
Batuhan Karacakaya
Zehra Güneş
Google en çok aranan diziler
Squid Game
Sadakatsiz
Aşk Mantık İntikam
Masumiyet
Yargı
Üç kuruş
Masumlar Apartmanı
Sen Çal Kapımı
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