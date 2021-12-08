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Teknoloji Google en çok arananlar! 2021’de Google en çok ne arandı? Google'da en çok ne aranıyor?
Teknoloji

Google en çok arananlar! 2021’de Google en çok ne arandı? Google'da en çok ne aranıyor?

Arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada en çok arama trendleri içeren listesini açıkladı. Türkiye'de arama motoru Google'da ne arandı? soruları da arama motorunun 2021 trend listesine açıklamasıyla birlikte merak edilir oldu. Peki Türkiye, 2019'da Google'da en çok neleri ve kimleri aradı?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 13:25:00 - 2021-12-08 13:43:14
Google en çok arananlar! 2021’de Google en çok ne arandı? Google'da en çok ne aranıyor?

Türkiye’de en çok aranan kategorisinde EBA giriş, Squid Game, AÖL, Mesut Özil, Masumlar Apartmanı ve MHRS randevu liste başında yerini aldı. İşte Google en çok arananlar! 2021’de Google en çok ne arandı? sorusunun cevabı.

Mesut Özil, Ebrar Karakurt, Mahmut Özer, Burak Elmas, İrfan Can Kahveci, Miralem Pjanic, Gedson Fernandes  Türkiye’de bu yılın en çok aranan isimleri arasında bulunuyor.

Google en çok arananlar

EBA giriş

Squid Game

AÖL

Mesut Özil

Elmalı Davası

MHRS randevu

Okulun ilk günü

Sadakatsiz

Sezai Karakoç

HES kodu alma

Google en çok aranan isimler

Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Özer

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Miralem Pjanic

Gedson Fernandes

Nihal Yalçın

Batuhan Karacakaya

Zehra Güneş

Google en çok aranan diziler

Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Üç kuruş

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

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