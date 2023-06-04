Google Chrome'da yeni özellik

Google Chrome 115'teki sürümünün en önemli yeniliklerden biri, okuma modunun kullanıma sunulması olarak tanımlandı. Bu mod, web'deki makaleleri okumayı kolaylaştıran modern bir arayüz sağlıyor.

DonanimHaber.com’da yer alan bilgilere göre; her geçen gün daha fazla insanın mobil cihazlarından makale okuduğu düşünüldüğünde, bu özelliğin çok sevileceği düşünülüyor. Bu moda erişmek için kullanıcıların chrome://flags/#read-anything adlı gizli bir ayarı etkinleştirmeleri gerekeceği ifade edildi.

Güncelleme, okuma moduna ek olarak, daha sezgisel bir ara yüze sahip güncellenmiş bir multimedya içerik oynatıcısı da içerdi. Chrome'un önceki sürümünde sunulan bellek tasarrufu işlevi artık aracı kullanarak ne kadar bellek tasarrufu yapıldığını gösteren bir panele sahip olarak tanımlandı. Bu özellik, aynı anda çok sayıda sekmesi açık olan kullanıcılar için güzel bir yenilik gibi görünüyor.

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