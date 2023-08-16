Google Chrome’a yapay zeka dopingi

Google, Chrome’da makaleleri ve web sitelerini kullanıcılar için otomatik olarak özetleyen yeni yapay zeka özelliğini duyurdu. Bu değişiklik ile birlikte ChatGPT’nin popüler özelliklerinden biri Chrome’a entegre edilmiş olacak.

Google, bu yılın başlarında Search Generative Experience (SGE) isimli bir araç duyurdu. Yapay zeka tabanlı arama deneyimi vadeden SGE, Chrome’da önemli bir yenilik alıyor. Chrome’un mobil uygulamalarına sunulan özellik sayesinde Google, sayfaları sizin yerinize okuyacak ve özetini çıkaracak.

Google’ın açıklamasına göre sayfa özetlemeyi kullanmak ise oldukça basit. Google’da arama yaptıktan ve bir haber/makale bağlantısına dokunduktan sonra, kullanıcılar ekranın altında yeni bir simge görecek. Bu simgeye tıklarsanız makaledeki ana bilgileri özetleyen bir menü belirecek.

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş “kilit noktalar menüsü”, web sitesindeki bilgileri sizin için kısaca anlatacak. Yeni özellik, yalnızca herkese açık araştırma makaleleri ve web sitelerinde çalışacak, ücretli olarak sunulan içerikleri özetlemek mümkün olmayacak.

Google ayrıca kullanıcılara yapay zeka uyarısında bulunacak. Özetlerin tamamen yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ve makaleleri okuyan veya özetleyen insanların yorumlarını içermeyeceğinin altını çizecek.

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Makale özetleme özelliği bu haftadan itibaren SGE programına dahil olan Android ve iOS kullanıcıları için erişime açılacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde ise Chrome’un masaüstü sürümüne gelmesi bekleniyor. Google, SGE ile ilgili kullanıcı geri bildirimlerinin şimdiye kadar çok olumlu olduğunu söyledi.