Google Chrome, yeni özelliğiyle videodan ekran görüntüsü almayı kolaylaştırıyor

Chrome tarayıcıda videodaki bir görseli kaydetmek için tek yapılması gereken, videoyu duraklatıp sağ tıklamak ve “Video karesini kopyala” seçeneğine tıklamak. Yalnız bu seçenek, sağ tık menüsünün engellendiği sitelerde çıkmıyor. Ayrıca dosyayı kaydetmek yerine ekran görüntüsünü panoya kopyalıyor ve videonun çözünürlüğü neyse o kalitede alıyor.

Kullanıcıların artık YouTube veya başka sitelerdeki videolardan bir görsel almak için üçüncü parti uygulamaları (araçları) kullanmalarına gerek kalmayacak. Google, özelliğin bugünden itibaren kullanıma sunulduğunu söylese de Chrome 116 sürümde henüz herkese açılmış değil.