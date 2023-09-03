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Teknoloji Google Chrome, yeni özelliğiyle videodan ekran görüntüsü almayı kolaylaştırıyor
Teknoloji

Google Chrome, yeni özelliğiyle videodan ekran görüntüsü almayı kolaylaştırıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-03 08:22:00 -
Google Chrome, yeni özelliğiyle videodan ekran görüntüsü almayı kolaylaştırıyor

Google, popüler masaüstü web tarayıcısı Chrome’a hızlı bir şekilde videodan ekran görüntüsü alma işlemini sağlayan yeni bir seçenek ekledi. Chrome 116 sürümde kullanılabilen yeni özellik sayesinde kırpma işlemi uygulanmadan yüksek kalitede videonun istenilen bir karesi kopyalanabiliyor.

Chrome tarayıcıda videodaki bir görseli kaydetmek için tek yapılması gereken, videoyu duraklatıp sağ tıklamak ve “Video karesini kopyala” seçeneğine tıklamak. Yalnız bu seçenek, sağ tık menüsünün engellendiği sitelerde çıkmıyor. Ayrıca dosyayı kaydetmek yerine ekran görüntüsünü panoya kopyalıyor ve videonun çözünürlüğü neyse o kalitede alıyor.

Kullanıcıların artık YouTube veya başka sitelerdeki videolardan bir görsel almak için üçüncü parti uygulamaları (araçları) kullanmalarına gerek kalmayacak. Google, özelliğin bugünden itibaren kullanıma sunulduğunu söylese de Chrome 116 sürümde henüz herkese açılmış değil.

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