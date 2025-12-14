Google Çeviri uygulamasına canlı çeviri geldi

Google, Gemini tabanlı yapay zekâ yeteneklerini Çeviri uygulamasına entegre ederek önemli bir yeniliği devreye aldı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kulaklık takılıyken konuşmaları gerçek zamanlı olarak dinleyip çevrilmiş hâlini anında duyabilecek.

Google, bu sistemin konuşmacının tonunu, vurgusunu ve konuşma ritmini koruyarak kimin ne söylediğini daha net ayırt etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

TÜM KULAKLIKLARLA UYUMLU

Yeni canlı çeviri özelliği yalnızca belirli modellere özel değil. Google’ın açıklamasına göre sistem:

Herhangi bir Bluetooth kulaklıkla çalışıyor.

70’ten fazla dili destekliyor.

Konuşmadan konuşmaya çeviri yapabiliyor.

Özellik şu an ABD’de Android kullanıcıları için beta aşamasında sunuluyor. iOS sürümünün ise önümüzdeki yıl kullanıma açılması planlanıyor.

METİN ÇEVİRİLERİNDE DAHA DOĞAL DİL

Google, Çeviri uygulamasındaki metin çevirilerini de önemli ölçüde geliştirdi. Gemini destekli yeni sistem:

Argo ifadeleri.

Günlük konuşma kalıplarını, İnce anlam farklarını daha doğru analiz ederek, kelime kelime yapılan “mekanik” çeviriler yerine bağlama uygun ve daha doğal sonuçlar sunuyor.

Bu metin çeviri güncellemesi ilk etapta ABD ve Hindistan’da kullanıma açıldı.

20 DİLLE BAŞLADI

Yeni metin çeviri altyapısı şu anda:

İngilizce, Almanca, İspanyolca, Çince, Arapça dahil olmak üzere 20 dil arasında çalışıyor. Özellik hem iOS ve Android uygulamalarında hem de Google Çeviri’nin web sürümünde kullanılabiliyor.

DİL ÖĞRENENLERE DUOLINGO BENZERİ TAKİP

Google, Ağustos ayında Çeviri uygulamasına eklediği yapay zekâ destekli dil öğrenme araçlarını da genişletti. Yeni güncellemeyle birlikte:

Üst üste kaç gün pratik yapıldığı takip edilebiliyor.

Kullanıcılar ilerlemesini net biçimde görebiliyor.

Bu özellik, Google Translate’i yalnızca bir çeviri aracı olmaktan çıkarıp aktif bir dil öğrenme platformuna yaklaştırıyor.

HIZLI VE GELİŞMİŞ ÇEVİRİ SEÇENEĞİ

Geçtiğimiz ay yayınlanan bir başka güncellemeyle Google, kullanıcılara iki farklı çeviri modu sunmuştu:

Hızlı çeviri: Anında sonuç.

Gelişmiş çeviri: Daha doğru ve bağlama duyarlı sonuç.

Yeni Gemini tabanlı özellikler, bu iki modun da performansını daha ileri bir seviyeye taşıyor.

Google’ın son hamlesi, Çeviri uygulamasını hem seyahat hem de günlük iletişim için en güçlü yapay zekâ araçlarından biri hâline getirmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koyuyor.

Haber Kaynağı: blog.google