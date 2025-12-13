  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Asırlık çam görenleri hayrete düşürüyor! Dalları secde eder gibi

AA Giriş Tarihi:
Asırlık çam görenleri hayrete düşürüyor! Dalları secde eder gibi

Kastamonu’da 400 yılı aşkın geçmişe sahip olduğu tahmin edilen sıra dışı çam ağacı, yere doğru uzanan dalları ve şemsiyeyi andıran yapısıyla hem köylülerin hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Asırlık çam görenleri hayrete düşürüyor! Dalları secde eder gibi

Kastamonu merkeze bağlı Hacımuharrem köyünde, yıllara meydan okuyan bir çam ağacı dikkat çekiyor. Merkeze bağlı Hacımuharrem köyünün Kozlu Mahallesi'nde bulunan, yaşının 400'ün üzerinde olduğu tahmin edilen çam ağacı, yaklaşık 4,5 metrelik boyuyla benzerlerine göre kısa kalıyor.

#2
Foto - Asırlık çam görenleri hayrete düşürüyor! Dalları secde eder gibi

Ağacın yere doğru uzanan dallarından bazıları, toprağın altına girdikten sonra yeniden yüzeye çıkıyor. Dalları şemsiyeyi andıran görüntüsüyle geçmiş yıllarda gövdesine zarar verilmesine rağmen yıllara meydan okuyan çam ağacı, bölge sakinlerince "Kozlu çamı", "Kınalı kız ağacı", "Türbe çamı" ve "Secde eden çam" isimleriyle anılıyor. Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresinin hazırladığı "Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabında dibinde büyük bir oyuk bulunmasına rağmen sağlığı iyi görünen ağacın saptananlar arasında en kısa boylu çam (cüce çam) olarak görüldüğü belirtiliyor. Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı, ağaca farklı isimler verdiklerini söyledi. Köylüler olarak bölgeyi "kutsal" gördüklerini anlatan Çavdarcı, "Ağacın anıt ağaç olarak kayda alınmasını istiyoruz. Ağacın şekli şemsiye gibi. Dalları yere doğru iniyor. Dalları adeta secde eder gibi yere yapışıyor." dedi. Eski köy muhtarı Mustafa Çelik de ailesinin kendisi 12 yaşındayken köye taşındığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu dalların yukarı gittiğini hiç görmedik. Dibinde de bir mezarlığın bulunduğunu düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda gözünde, başında ağrı olan burada küçük bir çıra parçasını alır, yakarak dumanını ağrıyan yerine tüttürürdü. Ağacın kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Belki 300, belki 500 yıllık. Bu sene Allah nasip etti, yanına cami yaptırmaya başladık." Köy sakinlerinden Süleyman Çavdarcı da ağacın bakımını yaptığını dile getirerek, "Temizliğini yapar, etrafındaki otları alırım. Hayvanların yaklaşmasını engellerim. Ağacı gelecek nesillere bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Asırlık çam görenleri hayrete düşürüyor! Dalları secde eder gibi

"Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabının yazarlarından Cebrail Keleş de kitabı hazırlarken gerçekleştirdikleri alan araştırması sırasında çam ağacıyla ilgili bilgi geldiğini belirtti.

#4
Foto - Asırlık çam görenleri hayrete düşürüyor! Dalları secde eder gibi

Ağacı ilk gördüklerinde "Böyle bir ağaç olamaz." dediklerini anlatan Keleş, şunları söyledi: "Genelde gördüğümüz anıt ağaçların çok yüksek, çok kalın ve yüce bir görüntüsü vardı. Bu ise çok kısaydı. Tarlanın içinde küçük bir tümsek gibi görünen ağacın iç kısmına çok zor girdik. İçinde bizi bambaşka bir dünya karşıladı. İnanılması güç şekilde ağaç, şemsiye şeklinde o kadar güzel büyümüştü ki içine yağmur bile yağmıyordu . Dışarıdan baktığımızda küçük bir çalılık formunda görünüyordu ama dalların küçük bir kapı gibi boş bıraktığı yerden içine girdiğimizde büyük bir odaya girmiş gibi bir his veriyor. Dalları, etrafı tamamen kapattığı için ağacın gövdesinin etrafında oda görüntüsü oluşturmuş.

#5
Foto - Asırlık çam görenleri hayrete düşürüyor! Dalları secde eder gibi

Ağacın formuna baktığımızda 400-500 yaşında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu
Gündem

Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun siyasette “hesap kitap bilmeden” yaptığı çıkışlar yine gündem oldu. Memleketi Trabzon’da y..
Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt
Sosyal Medya

Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt

Bir içerik üreticisinin sosyal medyada dile getirdiği ifadeler, kamuoyunda özellikle Kürtler üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getir..
Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!
Siyaset

Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!" başlıklı yazısı.....
Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!
Gündem

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, DEM Parti adına kürsüye çıkan bazı ..
CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"
Sosyal Medya

CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"

Pkk’nın Alevi yapılanması olarak bilinen Demokratik Alevi Dernekleri’nin başkanı Kadriye Doğan, yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik sert ifade..
Canlı yayında gergin anlar: Terbiyesizlik yapma hani nerede bedava traktör!
Gündem

Canlı yayında gergin anlar: Terbiyesizlik yapma hani nerede bedava traktör!

CNN Türk’te yayımlanan Gece Görüşü programında gazeteci İsmail Dükel ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında “be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23