Kayserispor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kayserispor-Alanyaspor maçından gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

66. dakikada topu önüne alan Ui-Jo sağ taraftan bindiren Fatih'e pasını bıraktı. Fatih'in ceza sahası sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Alanyaspor'da yeni oyuna giren İbrahim'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

88. dakikada Kayserispor'un hızlı çıktığı atakta rakibiyle birebir kalan Cardoso seken topu önüne aldı. Ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun aşırtmasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Geçen haftayla aynı şeyleri söyleyeceğim. Yine biz çok iyi oynadık. Yine oyunu biz kontrol ettik. Daha çok net pozisyona girdik. Kaleye 11 tane şutumuz var ama yine gol bulamadık. Bütün maç boyunca biz baskılı oynadık. İlk 20 dakikada belki 3 tane gol atabilirdik. Rakibimize maç boyunca sadece 1 tane pozisyon verdik. Bu kadar şans yakalamamıza ve bu kadar baskılı oynamamıza rağmen buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Bu bizim için çok can sıkıcı bir durum. Ligin ilk yarısının sonuna geldik ve neredeyse ilk yarıda 10 maçta biz rakiplerimize karşı üstün oynadık. 18 puanımız var. Bizim 18 puandan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyordu. Ben hiçbir zaman hakemlerle alakalı bahane uydurmuyorum. Yine bahane bulmayacağım. Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, zamana oynamamamız gerekiyor. Maçın 10’uncu dakikasından itibaren rakip oyunu yerde oynamaya başladı. Maç boyunca birçok kez zamana oynandı. Maçın sonuna geldiğimizde de sadece 5 dakika eklendi. Biz maça taraftar gelmiyor diye şikayet ediyoruz. Bu şekilde oynarsak tabii ki gelmezler" ifadelerini kullandı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Tüm oyuncularım bugün sahada inanılmaz bir mücadele gösterip sahaya karakterlerini koydular. 90+5. dakikaya kadar inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Performansları hakikaten bugün üst düzeydeydi. Şunu da unutmamak lazım; maça 9 eksik ile çıktık. İlk 11’de oynayan 4-5 oyuncumuzun kendi pozisyonlarında oynamadıklarını da söylemek istiyorum. Genç oyuncularımız vardı. Onlar da oyunun son anlarına doğru girdiler. Rakibin de fırsatları oldu. Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu. Ancak bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını düşünüyorum. Aslına bakarsanız oyun kurma anlamında takımımızda mükemmel oyuncularımız var. Ayağı çok iyi oyuncularımız var. Fakat birkaç savunma oyuncusu ile oyun kuramazsınız. Bu tek başına yeterli değil. Ancak son maçlarda oyun kurma anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

