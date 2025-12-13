‘Siyasetin çift kaşarı Kabe’yi şov alanına çevirmiş’ AK Partili Faruk özlü ’den Tanju Özcan’a tepki!
AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, umreye giderek Kabe’den ihramlı paylaşımlar yapan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a “Siyasetin çift kaşarı, Kabe’yi de şov alanına çevirmiş” ifadeleriyle tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından Tanju Özcan’ın ihramlı Kabe paylaşımlarını paylaşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Siyasetin çift kaşarı” Kabe’yi de şov alanına çevirmiş. Şu resimlerdeki samimiyetsizliğe bakın. İbadetin makbul olanı gizli yapılanıdır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir.
Türkiye’de seküler sol kesim muhafazakar sağ kesimi hep dini siyasete alet etmekle suçlamıştır. Alın size seküler sol kesimden "dini siyasete alet eden" bir siyasal figür. Buna neden sesiniz çıkmıyor?” diye yazdı.
