  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kıyamet Radyosu’ndan korkutan “LATVIA” uyarısı:Dikkat etsinler! Avrupa’yı korku sardı

Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’

Trump’tan Epstein rezilliğine akılalmaz savunma: Sapkın geçmişini normalleştirmeye çalıştı

7 gün 24 saat kullanılabilecek! Başkent Ankara’ya bir müjde daha

Milyonlarca lira para son anda kurtarıldı! Emniyet uyarıyor 'duymadık' demeyin

Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı
Gündem ‘Siyasetin çift kaşarı Kabe’yi şov alanına çevirmiş’ AK Partili Faruk özlü ’den Tanju Özcan’a tepki!
Gündem

‘Siyasetin çift kaşarı Kabe’yi şov alanına çevirmiş’ AK Partili Faruk özlü ’den Tanju Özcan’a tepki!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Siyasetin çift kaşarı Kabe’yi şov alanına çevirmiş’ AK Partili Faruk özlü ’den Tanju Özcan’a tepki!

AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, umreye giderek Kabe’den ihramlı paylaşımlar yapan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a “Siyasetin çift kaşarı, Kabe’yi de şov alanına çevirmiş” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Tanju Özcan’ın ihramlı Kabe paylaşımlarını paylaşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Siyasetin çift kaşarı” Kabe’yi de şov alanına çevirmiş. Şu resimlerdeki samimiyetsizliğe bakın. İbadetin makbul olanı gizli yapılanıdır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir.

Türkiye’de seküler sol kesim muhafazakar sağ kesimi hep dini siyasete alet etmekle suçlamıştır. Alın size seküler sol kesimden "dini siyasete alet eden" bir siyasal figür. Buna neden sesiniz çıkmıyor?” diye yazdı.

Vatandaş söylese dava açan Tanju Özcan’dan gülünesi itirafı merak konusu oldu 'Ben kaşarım hem de çif kaşar'
Vatandaş söylese dava açan Tanju Özcan’dan gülünesi itirafı merak konusu oldu 'Ben kaşarım hem de çif kaşar'

Gündem

Vatandaş söylese dava açan Tanju Özcan’dan gülünesi itirafı merak konusu oldu 'Ben kaşarım hem de çif kaşar'

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu
Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

Gündem

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

Daha erken gidememesinin sebebi Suriyelilermiş! Vicdansız Tanju'dan Umre yolunda bile faşistlik
Daha erken gidememesinin sebebi Suriyelilermiş! Vicdansız Tanju'dan Umre yolunda bile faşistlik

Gündem

Daha erken gidememesinin sebebi Suriyelilermiş! Vicdansız Tanju'dan Umre yolunda bile faşistlik

Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan "Huzur Buldum mesajı" attı
Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı

Gündem

Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23