Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

’in 16. haftasında sahasında ikas Eyüpspor’u ağırlayan Çaykur Rizespor, ilk yarıda penaltı golüyle öne geçtiği karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle kopardı.

25. dakikada Augusto’nun orta sahadan ceza sahasının sol çaprazına kadar ilerleyerek gönderdiği topa yükselen Sowe’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.45+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti.

VAR kontrolünden kazanılan penaltıyla topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü kaydetti. Hojer’in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Samet Akaydın’ın gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

81. dakikada yeşil-mavili ekip farkı üçe çıkardı. Augusto’nun ara pasında hareketlenen Sowe, ceza sahası içine girip kaleci Felipe’den sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan boş kaleye topu gönderdi: 3-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Güzel bir galibiyet aldık

Rizespor’un teknik direktörü Recep Uçar, iç sahada 3-0 gibi net bir skorla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sahalarında oynadıkları maçı kaybetmek istemediklerini ifade eden Uçar, 3 golle güzel bir galibiyet alan futbolcularını kutladı.

Alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz

Uçar, hafta için Gaziantep FK ile kupa maçı oynayacaklarını anımsatarak, “Kupada da hedefimiz var. Çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bu maç da bizim için önemli.” dedi.İlk hedeflerinin alt sıralardan uzaklaşmak olduğunun altını çizen Uçar, “Buralardan uzaklaşıp hep beraber çok daha büyük hedefler koymak istiyoruz. İyi bir oyuncu grubum var. Biraz daha zamana ihtiyacım var ama zaman istemiyorum.” diye konuştu.