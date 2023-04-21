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Teknoloji Google CEO'sundan yapay zeka uyarısı! Hazırlıklı olmalıyız
Teknoloji

Google CEO'sundan yapay zeka uyarısı! Hazırlıklı olmalıyız

Yeniakit Publisher
2023-04-21 10:11:00 -
Google CEO'sundan yapay zeka uyarısı! Hazırlıklı olmalıyız

Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, toplumun yapay zekanın hızlı gelişimine hazırlanması gerektiğini söyledi.

Yapay zeka teknolojileri, günümüzde oldukça popüler hale geldi. Özellikle ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı.

Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, toplumun yapay zekanın hızlı gelişimine hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Kimler işini kaybedecek

Pichai, toplumun buna uyum sağlaması gerektiğini belirterek, yapay zeka nedeniyle işini kaybedeceklerin arasında yazar, muhasebeci, mimar hatta yazılım mühendislerinin de yer alacağını söyledi.

Yapay zekanın hızla gelişmesi nedeniyle yanlış veya sahte bilgilerin hızlı yayılma sorununun ileride çok daha büyük olacağını aktaran Pichai, toplumun yapay zekayı daha güvenli bir hale getirmek için yapılan düzenlenmelere uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Pichai, yapay zekanın geliştirilmesinde sadece yazılımcıların değil aynı zamanda filozofların, sosyal bilimcilerin ve ahlak bilim uzmanlarının da katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.
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Toplumun, teknolojinin gelişim hızına tam olarak ayak uydurmadığını aktaran Pichai, insanların yapay zeka teknolojisine tam olarak hazır olmadığını ancak geçmişe bakıldığında bu konulardaki farkındalığının artığını dile getirdi.

Pichai, Google'ın yapay zeka sohbet robotu "Bard" gibi teknolojileri "tam olarak anlaşılamayan bir kara kutu" olarak niteledi.

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